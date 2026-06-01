お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也がMCを務め、6月1日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』2時間SPにおいて「産後うつを語る夜」ブロックには、木村多江、土屋アンナ、大山加奈(元女子バレー日本代表)、丸山桂里奈、高橋ユウ（※五十音順）をゲストに迎え、上田、大久保佳代子、いとうあさこ、シソンヌ・長谷川忍とともに語り合う。【番組カット】木村多江の話に共感…！産後を語る女性陣出産