〈「母を殴った」66歳・統合失調症の男性が「25年入院」しても精神病棟から出られない理由〉から続く三度の食事に困らず、仲間もいる――。長く精神科病院に居続ける患者は、いつしか自ら「入院継続」を望むようになる。行き場を失った人の最後の砦、それが精神科病院のリアルだ。ここでは25年入院する男性のその後、そして治療を望まない患者とも対峙しなければいけない精神科医の苦労にまつわる事例を紹介。【写真】この記事の