■『上田と女がDEEPに吠える夜』2時間SP“女性政治家のリアル”ブロックでトーク白熱 お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也がMCを務め、6月1日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』2時間SPにおいて『女性政治家のリアル』企画には、衆議院議員･野田聖子、参議院議員･辻元清美（“しんにょう”の点が一つ）、参議院議員･蓮舫、参議院議員･伊藤孝恵の4人が集結。さらに、Travis Japan・中村海人がゲス