お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也がMCを務め、6月1日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』2時間SPにおいて「ルッキズムを語る夜」ブロックには、市井紗耶香、犬山紙子、齊藤京子、バービー、ホラン千秋、LiLiCo（※五十音順）をゲスト、溝端淳平をSPゲストに迎え、上田、大久保佳代子、いとうあさこ、ファーストサマーウイカと共にDEEPに語り合う。【番組カット】溝端淳平も共感…ルッキズムに