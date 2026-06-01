セント・フォース所属のフリーアナウンサー今川菜緒（29）が31日、インスタグラムを更新。見取り図リリー（41）が27日深夜放送のTBSラジオ「スタンド・バイ・見取り図」（水曜深夜0時）で結婚を発表した以来、初の投稿を行った。「たくさんの温かいお言葉を本当に本当にありがとうございます」と前置きした上で「改めて周りに恵まれすぎているなと感謝の気持ちが溢れるばかりです」と感謝。「仕事を益々頑張りたいと思っていま