竹丸は好投したが勝利はもぎ取れなかった(C)産経新聞社巨人の竹丸和幸が、5月31日の日本ハム戦に先発し、自己最長の8回を投げ抜いた。チームは0-3で敗れ竹丸は敗戦投手となるも、プロ入り後初の完投という結果に称賛の声が上がっている。【動画】落ち着きぶりが半端じゃない！ドラ1ルーキー竹丸の圧巻ピッチングこの日が今季9度目の登板、自身6勝目を目指し先発した竹丸は、2回までランナーを出さない順調な立ち上がりを見せ、