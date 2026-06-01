フィリーズ打線を相手に支配的な投球を披露した佐々木(C)Getty Images怪腕が唸った。現地時間5月30日、ドジャースの佐々木朗希は、本拠地でのフィリーズ戦に先発登板し、6回途中（84球）を投げ、被安打3、1失点、7奪三振の快投。強力打線を相手に支配的なパフォーマンスを披露した。【動画】佐々木朗希、フィリーズ打線を直球と変化球で三振を奪うシーン「見てください。あの100万ドルの笑顔を！メジャーに来てからの1年半、サ