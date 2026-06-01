函館市内の山にタケノコ採りに入った83歳の男性が、行方不明となっています。行方不明となっているのは、函館市庵原町に住む83歳の男性です。きのう午後2時すぎ、男性の知人から「一緒に山菜採りにきた人が途中ではぐれてしまった」と110番通報がありました。警察によりますと、男性はタケノコを採るため、きのう午前8時半ごろから複数人で函館市大船町周辺の山に入っていましたが、下山の時間になっても姿を見せなかったというこ