キャリアを揺るがす大怪我を乗り越え、代表の試合に挑んだ冨安(C)Getty Images復帰後最長の82分間もピッチに立った男2年ぶりとなる代表戦のピッチ、それも北中米ワールドカップ（W杯）の初戦まで約2週間と迫る中で迎えた“最後”の強化試合。普通なら緊張や気負いが出てしまいそうなものだが、意外にも冨安健洋は「まぁ別にフルでやろうと思えばやれたと思う」と冷静だった。【動画】小川航基が完璧なヘッドで決勝点！菅原由勢の