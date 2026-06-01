氷川きよし（48）が31日、自身のインスタグラムを更新。日本ダービーでの国歌独唱を報告した。投稿では、白い衣装に黒いはかまを着用し、競馬場のコースサイドを歩く様子を公開。氷川は「日本ダービーという、一生に一度しかたどり着けない最高の晴れ舞台で、国歌独唱の機会をいただけたことを心から光栄に思います。この日を待ち望んだ皆さまの熱い思い、勝利を願う祈りと一つになれるよう、心を込めて歌わせていただきました」と