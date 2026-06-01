ジャーナリスト、キャスターの安藤優子（67）が31日、インスタグラムを更新。ゴルフを楽しんでいる様子を公開した。投稿では、青空の下、緑豊かなゴルフ場でゴルフキャップを被った笑顔の写真を投稿。「暑すぎず最高のゴルフ日和でした。ショットは無惨でしたが、お天気は最高」とつづった。さらに「笑いの絶えないファンゴルフでした！」と充実した時間を過ごしたことを明かしている。フォロワーからは「最高の天気ですね」「緑に