元欅坂46で女優の長濱ねる（27）が31日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを投稿した。「傾きがち」とつづり、体にフィットしたボディーライン際立つ白黒チェックのロングワンピース姿を公開。体を傾けたポーズをとり笑顔を見せた。また、別の投稿ではピンクのニットにオフホワイトのパンツルックで黒縁のメガネをコーディネート。白いストライプ柄のシャツにピンクのパンツをあわせて読書するショットも投稿した。カフェ