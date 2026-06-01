◆サッカーＷ杯北中米大会壮行試合日本１―０アイスランド（３１日、ＭＵＦＧ国立）ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、Ｗ杯前最後の実戦となる同７５位のアイスランド代表との壮行試合を後半４２分にＦＷ小川のゴールで１―０で下した。スポーツ報知評論家で元日本代表MFの北沢豪氏が、小川が決めたゴールの価値を解説。本大会での戦いを見据えた上で、２つの重要さを説いた。＊＊＊＊＊小川はジョーカー（スーパ