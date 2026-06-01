ジャーナリストの石原伸晃氏（69）の妻で元タレントの石原里紗さん（前名・田中理佐＝62）が夫と同じ芸能事務所ジャパン・ミュージックエンターテインメント（JME）と今日6月1日に契約することが分かった。同事務所には俳優の篠原涼子、寺島進、谷原章介、芳根京子らが所属している。1990年から代議士の妻として過ごしてきた。自民党幹事長、国土交通大臣などを歴任した伸晃氏が多忙の際は、新年会、総会、忘年会、冠婚葬祭などに