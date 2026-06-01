グラビアアイドルの小倉あずさが31日までにインスタグラムを更新。ビキニショットをアップした。小倉は「とってもかわいくスタイリングしてもらいました」とコメントし、ピンク色のビキニ姿を投稿。ビキニの上に羽織ったトップスをめくり、美谷間をちらりと露出させている。この投稿にフォロワーからは「めくるのとか、ずるいよっっ」「これは、天使のボディ」「STYLE抜群柔らかそう」などのコメントが寄せられている。小倉は25