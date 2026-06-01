5月31日、高知競馬場で行われた10R・丸山台特別（4歳上C級下・ダ1900m）は、永森大智騎乗の7番人気、ベルリネッタ（牡4・高知・川野勇馬）が快勝した。1馬身差の2着にテーオーシリウス（牡8・高知・工藤真司）、3着にディアセオリー（牡9・高知・打越勇児）が入った。勝ちタイムは2:06.2（稍重）。1番人気で宮川実騎乗、サンライズシア（牡5・高知・宮川浩一）は9着、2番人気で岡村卓弥騎乗、ジョウショーパワー（牡6・高知・