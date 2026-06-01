5月31日、水沢競馬場で行われた10R・東北優駿（M1・3歳・ダ2000m）は、石川倭騎乗の2番人気、レジェンドバローズ（牡3・岩手・菅原勲）が快勝した。3馬身差の2着に1番人気のセイクリスティーナ（牝3・岩手・佐々木由則）、3着にゼウスシルエット（牡3・岩手・板垣吉則）が入った。勝ちタイムは2:10.5（良）。1着レジェンドバローズ石川倭騎手「ゲートを五分に出ましたし、リズムを大切にしたいという考えもあって、内の馬が主