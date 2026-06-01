◇インターリーグアストロズ0 ―2ブリュワーズ（2026年5月31日ヒューストン）アストロズの今井達也投手（28）が31日（日本時間1日）、本拠地でのブルワーズ戦に先発し、6回3安打2失点5三振と好投も、打線の援護なく0―2の零敗で今季3敗目（2勝）を喫した。6回無安打無失点だった25日（同26日）に2勝目を手にしてから中5日。前回の好調を継続して、3回1死まで無安打無失点を続けた。だが8番・ハミルトンに、この日初安打