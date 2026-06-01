ミャンマー北東部で大規模な爆発があり、少なくとも20人が死亡しました。地元メディアによりますと、ミャンマー北東部シャン州で5月31日昼ごろ、大規模な爆発があり、少なくとも20人が死亡しました。現場は中国との国境付近の村で、鉱山作業用の爆薬が誤って爆発したということです。爆発で多くの建物が損壊し、がれきの中に閉じ込められた人の救助活動が続いていますが、死者数はさらに増える恐れがあります。この地域を支配する