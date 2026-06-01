◇ア・リーグレッドソックス9―4ガーディアンズ（2026年5月31日クリーブランド）レッドソックスの吉田正尚外野手(32)は31日(日本時間6月1日)、クリーブランドでのガーディアンズ戦に「4番・左翼」で出場、7回、同点の場面で2点適時打を放つなど、5打数2安打2打点で2戦連続で打点を記録した。4―4の7回、2死満塁で4打席目を迎えた吉田はガーディアンズ3番手の左腕ヘリンから二塁手の頭上を越える中前2点適時打で、レッド