◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム３―０巨人（３１日・エスコンフィールド）巨人は新人の竹丸が８回を３失点で完投負け。今年はセ・リーグの６球団で巨人だけ完投がなかった。開幕からは５２試合目。チームでは昨年の４６試合目を上回る最も遅い初完投だ。竹丸は４月２２日の中日戦以来、２度目の１０奪三振。巨人のルーキーで２ケタ奪三振を記録した投手は竹丸が１２人目（２６、２７度目）。２度以上は０３年に