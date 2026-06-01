◆春季北海道高校野球大会▽決勝旭川志峯８―５クラーク（３１日・札幌モエレ沼公園）５７年ぶりの北北海道勢による決勝が行われ、旭川志峯が８―５でクラークに勝利し、初優勝を飾った。大逆転負けで地区敗退に終わった昨秋の悔しさをバネに成長し、決勝は無失策で頂点に立った。同勢２校目の道大会春夏連覇、そして２年連続の甲子園出場へ、夏の北北海道大会は６月２４日に開幕する。クラークは初優勝には届かなかったが