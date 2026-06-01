「あのちゃん」こと歌手でタレントのあのが、近影を公開した。あのは３１日に自身のインスタグラムで「メトロック出番後はコレサワことコレちゃんとシール交換できた」とつづり、オフショットをアップ。ハーフツインヘアにレースのトップスでフルーツを手にした上目遣いのショットなどショットを披露した。この投稿には「かわいすぎる」「あのちゃん偉いなぁ」「好きな人同士の遭遇嬉しい！」「顔面バブすぎる」「尊…」「ギ