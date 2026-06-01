歌手の松山千春（７０）が３１日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭＮＡＣＫ５「松山千春ＯＮＴＨＥＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。１７年前に亡くなった伝説のロックミュージシャンへの思いを明かす一幕があった。この日、ライブツアーで６月には東京国際フォーラム公演を行うという話題に絡め、「東京出身のアーティストと言えば、ＲＣサクセション。忌野清志郎。もう１７年前に５８歳で亡くなってしま