[5.31 キリンチャレンジ杯 日本 1-0 アイスランド 国立]高精度クロスで決勝点をアシストした。日本代表DF菅原由勢(ブレーメン)は後半から途中出場すると、42分にFW小川航基のゴールをお膳立て。名古屋グランパスの先輩でもあるDF吉田麻也からは試合後に「ありがとう」とお礼を言われたことを明かし、「先輩なので、花道は僕が用意しますと。それでアシストできてよかった」と喜びを噛みしめた。後半42分、菅原が決勝点を演出し