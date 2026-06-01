開催：2026.6.1 会場：ＰＮＣパーク 結果：[パイレーツ] 9 - 3 [ツインズ] MLBの試合が1日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとツインズが対戦した。 パイレーツの先発投手はブラクストン・アシュクラフト、対するツインズの先発投手はゼビー・マシューズで試合は開始した。 2回裏、4番 ライアン・オハーン 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでパイレ&#125