開催：2026.6.1 会場：トロピカーナ・フィールド 結果：[レイズ] 5 - 2 [エンゼルス] MLBの試合が1日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとエンゼルスが対戦した。 レイズの先発投手はシェーン・マクラナハン、対するエンゼルスの先発投手はジャック・コハノビツで試合は開始した。 1回裏、2番 ジョナサン・アランダ 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでレイズ得点 TB