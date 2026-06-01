開催：2026.6.1 会場：ナショナルズ・パーク 結果：[ナショナルズ] 4 - 2 [パドレス] MLBの試合が1日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとパドレスが対戦した。 ナショナルズの先発投手はザック・リテル、対するパドレスの先発投手はグリフィン・キャニングで試合は開始した。 4回裏、2番 ルイス・ガルシア 4球目を打ってセンターへのホームランでナショナルズ得点 WSH 1-0 SD 5回裏、