東京G1・5連戦のフィナーレを飾るのは、春のマイル王決定戦「第76回安田記念」（7日）。現役最強マイラーのジャンタルマンタルが不在なら、多くの馬にチャンスがある。中でも注目は4歳馬のアドマイヤズーム。24年朝日杯FSは後に皐月賞、有馬記念を制したミュージアムマイルを下してのV。その後は順調さを欠いたが、前走マイラーズC（1着）で復活した。抜群のレースセンスを備え、大崩れの心配は少ない。トロヴァトーレは東京新