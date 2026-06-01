過去10年の傾向から5項目、各20点満点のポイント制で勝ち馬を導き出す「G1データ王」。春の最強マイラー決定戦「第76回安田記念」を分析する。今年は外国馬の参戦こそないが、さまざまな路線から多彩な顔触れが集結。混戦ムードの中、データ班が最高点を付けたのは伏兵の6歳馬。G1馬の復活に期待した。【性齢】牝馬が18〜24年まで7年連続で連対するなど大活躍。昨年も紅一点のブレイディヴェーグが4着に好走した。過去10年では