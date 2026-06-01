◇交流戦西武0―6DeNA（2026年5月31日ベルーナD）西武は自慢の強力打線が沈黙し5度目の零敗。DeNAの継投策の前に散発3安打に抑えられ、連勝は6でストップした。交流戦初黒星を喫した西口監督は「的を絞り切れなかった。今日は完全にやられましたね」と振り返った。この日は先発メンバーの登場曲を「嵐」の楽曲に変更。「サクラ咲ケ」で打席に入った小島は初のDHで4打数無安打に終わり「しっかりと結果を出したかった」