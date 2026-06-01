◇ファーム公式戦オイシックス6―3DeNA（2026年5月31日長岡）ファーム・リーグ公式戦でオイシックスの上原が初の「危険スイング」による退場者となった。DeNA戦（長岡悠久山）の8回に先頭で左打席に入り、初球を空振りした際にバットがすっぽ抜けて、一塁ベンチへ。権丈光輝球審が「危険スイングルールを適用し、上原選手を退場といたします」とアナウンスした。武田勝監督は「二度とないよう注意してやっていきます