◇交流戦巨人0―3日本ハム（2026年5月31日エスコンF）巨人の先発・竹丸は交流戦初登板で8回4安打3失点でプロ初完投したが、打線が無得点に終わり4敗目。最多タイ111球を投げ終え「最後まで投げきれたのは良かった」と振り返った。8回2死から郡司を自己最速に並ぶ152キロ直球で見逃し三振に仕留め、最多タイ10奪三振。失点した3、7回以外は全て3者凡退で終えたからこそ、3回の投球が悔やまれた。2死から連打を浴びて一、