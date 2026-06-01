◇高校野球春季近畿大会決勝報徳学園11―10智弁和歌山（2026年5月31日わかさスタジアム京都）近畿大会決勝は報徳学園（兵庫）が智弁和歌山を制し、2010年以来16年ぶり2度目の優勝を果たした。近畿大会は兵庫勢が24年秋の東洋大姫路以降4季連続優勝となった。「主将不在の1カ月間」が頂点につながった。主将で8番の山田瑛太（3年）が、7―5の9回1死満塁で左越えの満塁本塁打を決めた。「全員がつないでくれたことに感謝で