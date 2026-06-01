◇交流戦ヤクルト2―1楽天（2026年5月31日楽天モバイル）ヤクルト・奥川が7回5安打1失点、6奪三振の好投で2勝目を挙げた。4回に3連打で1点を失ったが「4回を除けばしっかりコントロールできていた」と納得の表情だった。規定投球回を目標に掲げている右腕は、7回を100球でまとめ「7回までしっかりいけたのは良かった」。池山監督は「安心して見ていられた」と目を細めた。