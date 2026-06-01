競馬の祭典「第93回日本ダービー」が31日、東京競馬場で行われ、1番人気の皐月賞馬ロブチェンが壮絶な叩き合いを制し、3歳馬7944頭の頂点に立った。ダービー発走前に、歌手の氷川きよし（48）が国歌を独唱。8万4731人のファンが聴き入った。氷川は「日本ダービーという、一生に一度しかたどり着けない最高の晴れ舞台で、国歌独唱の機会をいただけたことを心から光栄に思います。地鳴りのような大歓声の中、すさまじいプレッシ