◇交流戦楽天1―2ヤクルト（2026年5月31日楽天モバイル）楽天が球団史上初の交流戦開幕6連敗を喫した。先発の藤井が4回1/3を5安打2失点で2敗目。1―1の5回無死一、三塁でモンテルに決勝の左前適時打を浴び「先頭（の内山）に四球を出したのが全て。粘りきれず、凄く悔しい」と肩を落とした。打線もヤクルト先発の奥川を攻略できず、5月は7勝18敗の負け越し。三木監督は「結果がこうなって監督がしっかりしていないと