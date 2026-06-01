◇交流戦ヤクルト2―1楽天（2026年5月31日楽天モバイル）快音が止まらない。ヒットの嵐だ。ヤクルトのモンテルが、1―1の5回無死一、三塁から勝ち越しの左前適時打。2試合連続の決勝打で2度目の同一カード3連勝に導いた。「嵐さんは本当にみんなのアイドル。僕もスワローズのアイドルになれるように」とちゃめっ気たっぷりに笑う。誰もが知る「嵐」が、この日のライブをもって活動終了。球場でも試合前やイニング間に「