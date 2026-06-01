競馬の祭典「第93回日本ダービー」が31日、東京競馬場で行われ、1番人気の皐月賞馬ロブチェンが壮絶な叩き合いを制し、3歳馬7944頭の頂点に立った。JRA年間プロモーションキャラクターの見上愛、竹内涼真が表彰式でプレゼンターを務めた。見上は「5年連続でプレゼンターを任せていただけたことを、誠に光栄に存じます。毎年塗り替えられる新しい歴史を、皆さまと共に分かち合える幸せをかみしめています」とコメント。竹内も「