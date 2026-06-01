◇交流戦DeNA6―0西武（2026年5月31日ベルーナD）【記者フリートーク】DeNAの尾形が肌身離さず持ち歩いている「野球ノート」には、練習方法などが事細かに記されている。1軍に初合流した5月19日の広島戦の試合前練習。緊張もあってノートを忘れてグラウンドに出てきてしまい「あれがないと練習のプログラムが組み立てづらくなる…」と慌ててロッカーに取りに戻る場面もあった。「救世主です」と称える小杉チーフ投手コ