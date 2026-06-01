◇交流戦ロッテ4―2阪神（2026年5月31日ZOZOマリン）4番の役割を果たした。2―2の8回1死一、二塁から右中間を破る勝ち越しの2点二塁打。ロッテ・山口は「（前カードの）広島戦からチャンスで全部正面ばかりで。ようやく抜けてくれた」と拳を握った。ZOZOマリンではイニング間などに「嵐」の楽曲が流された。「ちっちゃいころ音楽といえば嵐だったかな」という山口は、2回先頭で先制の足掛かりとなる中越え三塁打。2安打2