◇ファーム公式戦ヤクルト５―3ハヤテ（2026年5月31日戸田）「左内腹斜筋肉離れ」で離脱中のヤクルト・山田が、ファーム・リーグのハヤテ戦に「3番・DH」で出場した。今季初めての実戦で2打席に立ち、遊ゴロ併殺打と遊ゴロ。5回に代打を送られ、退いた。懸命なリハビリを進め、5月29日に2軍本隊に合流していた大黒柱が復帰を果たし、池山監督も「報告を受けている」とホッとした表情を見せた。