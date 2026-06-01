◇交流戦DeNA6―0西武（2026年5月31日ベルーナD）ソフトバンクからトレードで移籍したDeNA・尾形崇斗投手（27）が31日、西武戦でプロ初先発し、5回2安打無失点で今季初勝利を挙げた。自己最速タイとなる159キロの直球を軸に7奪三振。9年目右腕がチームの連敗を2で止める75球の力投を見せた。自慢の剛速球がうなりを上げた。初回の先頭・カナリオへの初球は157キロの直球でバットが空を切る。156キロでファウルで追い込み