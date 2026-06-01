G1日本ダービー競馬の祭典、G1日本ダービーが5月31日、東京競馬場で行われ、1番人気ロブチェン（牡3、杉山晴）が制して世代の頂点に立った。出走前には、大物歌手が国歌独唱。地上波中継でも映ったその姿にネット上で反響が広がった。緊張感が漂う出走前の東京競馬場。白と黒の袴姿で現れたのは48歳の歌手・氷川きよしだった。大勢のファンが集った客席に向かって深々と一礼後、「君が代」を独唱。貫禄の歌声を響かせ大役を務