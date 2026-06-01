◆サッカーＷ杯北中米大会壮行試合日本１―０アイスランド（３１日、ＭＵＦＧ国立）ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、Ｗ杯前最後の実戦となる同７５位のアイスランド代表との壮行試合を後半４２分にＦＷ小川のゴールで１―０で下した。スポーツ報知評論家で、元日本代表MFの北澤豪氏は、負傷から復帰した遠藤航、冨安健洋の状態について、W杯で不安視する必要はないとした。＊＊＊＊遠藤、冨安は状態面の不安は感