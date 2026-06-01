◆米大リーグホワイトソックス―タイガース（３１日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックス・西田陸浮外野手（２５）が３１日（日本時間６月１日）、本拠地・タイガース戦に「９番・右翼」でスタメン出場。２打数１安打で途中交代した。西田は０−１の３回２死で初球の高め直球を二遊間へはじき返し、相手二塁手が追いついたもののボールが手につかず内野安打となった。６回先頭の第２打席は相手先発右腕