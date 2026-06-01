◆米大リーグドジャース―フィリーズ（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・山本由伸投手（２７）が３１日（日本時間６月１日）、本拠地・フィリーズ戦に先発し、初回に珍事が起きた。初回は先頭のメジャートップ２２発のシュワバーをカウント２―２から内角低めに投げ込むと、一時はボールと判定されたが、ＡＢＳチャレンジの末にストライクに覆った。続くターナーを遊ゴロに打ち取ると