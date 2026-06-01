「国際親善試合、日本代表１−０アイスランド代表」（３１日、ＭＵＦＧ国立）Ｗ杯前の国内最終戦を白星で締め、堂々の優勝宣言だ。日本代表ＭＦ久保建英（２４）＝レアル・ソシエダード＝が試合後の場内インタビューで「チームとしても個人としても、前回大会以上のできでしっかり戦って優勝して、みんなの前にトロフィーを持ってきたいと思います」と明言。詰めかけた６万人を超えるファンは大興奮し、どよめきと歓声が同時に