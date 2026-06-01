「国際親善試合、日本代表１−０アイスランド代表」（３１日、ＭＵＦＧ国立）国内合宿限定で復帰した日本代表ＤＦ吉田麻也（３７）＝ロサンゼルス・ギャラクシー＝が先発し、前半１４分までプレーした。国際Ａマッチ１２７試合目、キャプテンマークを巻いて積極的なタックルや空中戦の強さを発揮し、チームを鼓舞した。「一区切り」となる代表活動。両チームの選手がつくった花道を通ってピッチを後にした。功労者の“日本代