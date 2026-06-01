「オリックス７−５中日」（３１日、京セラドーム大阪）オリきっての“イケメン右腕”山崎がチームの窮地を救った。逆転に成功した２点リードの五回だ。先発の高島が２回途中４失点で早期ＫＯされ、ただでさえキツい中盤に登場。この展開ならイニングまたぎは当然…だが、なんと今季最長の３回を託され、堂々の１安打無失点に抑えてみせたのだ。「チームが逆転してその後が大事と思っていた。３回？（ベンチの）雰囲気は察